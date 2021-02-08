В Магнитогорске возбудили уголовное дело после падения снега с крыши на школьника

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения снега с крыши на школьника. Мальчика с травами госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел днем 3 февраля около одного из многоэтажных домов Ленинского района Магнитогорска. Глыба снега упала на 10-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга». Медики оценивают его состояние как стабильное. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, виновных должностных лиц управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли жилого дома. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления СК РФ по Челябинской области.