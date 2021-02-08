В Татарстане выявили 82 новых случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявили 82 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. 29 человек госпитализированы, 53 получают лечение на дому.

Среди заболевших — трое детей и 37 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 34 новых случаев, в Набережных Челнах — 10, в Зеленодольском, Нижнекамском и Пестречинском районах — по четыре, в Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кукморском , Тукаевском — по три, еще в семи районах — по одному-два случая.

Всего на 8 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 720 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 13 227, в том числе 69 за минувшие сутки. Ранее сообщалось о 291 смертельном случае.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"