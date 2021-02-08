В Башкирии за выходные умерли восемь пациентов с COVID-19

В Башкирии за сутки подтверждено 163 новых случая заражения COVID-19, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. Общее число заболевших составило 25 566 человек. На стационарном лечении находятся 303 пациента, 45 из них — в палатах интенсивной терапии. 5687 больных лечатся амбулаторно. В минувшие выходные, 6 и 7 февраля, в республике умерли от COVID-19 восемь человек. Общее число умерших составляло 204.

Прошедшей ночью в Башкирию поступило 2160 доз вакцины от коронавируса. Всего республика получила 39 тыс. доз вакцины, первым компонентом привиты 24 тыс., вторым — 8 тыс. человек. При этом партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» отправили на карантин из-за несоответствия штрихкодов. Специалисты приостановили приемку порядка 14,5 тыс. доз препарата, сообщил Максим Забелин.

Он также отметил, что в республике число инфекционных коек в медучреждениях сократили с 6 334 до 3 667. Свободный коечный фонд, по словам министра, составляет 29%.

Майя Иванова