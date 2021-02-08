В Ростовской области выявили 359 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области выявлено 359 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случае выявлено в Ростове-на-Дону — 123. В Батайске зарегистрировано 15 случаев, в Новочеркасске — 12, в Гуково и Неклиновском районе — по 11. В Таганроге, Азовском и Сальском районах — по 10, в Новошахтинске и Шахтах — по девять, в Каменске-Шахтинском — восемь, в Белокалитвинском и Егорлыкском районах — по семь. По шесть новых случаев зафиксировано в Зерноградском, Морозовском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по пять — в Азове, Кагальницком, Константиновском, Орловском, Пролетарском и Тацинском районах, по четыре — в Волгодонске, Звереве, Мартыновском, Миллеровском и Тарасовском районах, по три — в Веселовском, Волгодонском, Кашарском, Красносулинском, Песчанокопском, Чертковском, Шолоховском, по два — в Багаевском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском районах, по одному — в Донецке, Аксайском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском и Советском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 388 человек. Скончались 9 человек.

По состоянию на утро 8 февраля количество инфицированных в области превысило 66,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1585. Коэффициент распространения инфекции — 0,97 За весь период пандемии выздоровели более 56,6 тыс. человек, умерли 2 809 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева