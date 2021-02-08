На Кубани выявлен 181 новый случай COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 35142 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 619,1.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 53 человек, в Анапе – у восемнадцати, в Туапсинском районе – у одиннадцати человек. За сутки в Краснодарском крае скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1610 летальных случаев, 26981 человек выздоровел, из них за последние сутки – 322 человека.

Анна Перова, Краснодар