Цвет страсти

Подготовка к Дню святого Валентина переходит в активную стадию. «Коммерсантъ Стиль» советует обратить внимание на подарки в красном цвете. Если второй половинки пока нет, можно порадовать приятным презентом себя, родственников и друзей, выразив таким образом свои пламенные чувства.

Для нее

Если в обозримом будущем намечается поездка в теплые края, то без купальника в ретро-стиле и ярко-красном цвете не обойтись. В качестве эффектных аксессуаров запросто выступят солнцезащитные очки Gentle Monster и ободок Jennifer Behr. Впрочем, эта парочка придется очень кстати и тем, кто пока остается зимовать в Москве. Носите их в тандеме с платьем Giambattista Valli, укороченным пуховиком Lacoste и сапогами Jimmy Chоо — балом правит total-red. Из приятных и всегда необходимых мелочей — подтверждающие пылкие чувства сумка Pinko, шарф Burberry, зонт Moschino и брелок Charles Jeffrey Loverboy, и, разумеется, комплект белья от My Dear Petra и Agent Provocateur.

Для него

Красный вполне может разбудить потаенные чувства и разбавить гардероб. За основу можно взять футуристичные очки Bottega Veneta, с которыми подружатся и третья версия «оф-кортов» Вирджила Абло, и классическая рубашка Levi`s, и жизнерадостный кардиган Gucci. Галстук Canali и запонки Stephan Webster — для тех, кто имеет смелость носить в офис яркие аксессуары. Носки Paul Smith и перчатки Balenciaga — лучший подарок заядлому моднику. Шорты Vilebrequin понадобятся тем, уже купил билеты туда, где +30 °C в феврале.