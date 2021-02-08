Электромобили будут приносить Mercedes половину выручки к 2030 году

Генеральный директор Daimler Ола Каллениус заявил в интервью Financial Times, что Mercedes-Benz намерен сделать упор на производстве люксовых электромобилей и составить, таким образом, конкуренцию Tesla. При этом, по словам главы автоконцерна, уже к концу десятилетия электромобили будут приносить компании столько же выручки, сколько и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

«Наша задача — взять грамотную бизнес-модель, которая есть у нас сегодня, и доказать самим себе, а также рынку, что у нас будет достаточная выручка, когда мы станем доминирующим производителем электромобилей»,— заявил господин Каллениус. При этом он отметил, что такая задача является посильной, так как цены на электродвигатели стремительно снижаются и в скором времени «маржинальная прибыль от электромобилей будет такой же, как от машин с ДВС».

На прошлой неделе Daimler объявил о крупной реорганизации своего бизнеса. Компания намерена выделить в отдельный бизнес производство грузовиков. В итоге будет создана компания Daimler Trucks, которую руководство планирует вывести на биржу до конца 2021 года. Оставшийся бизнес автоконцерна будет переименован в Mercedes-Benz.

В январе о достижении паритета выручки от электромобилей с выручкой от продаж автомобилей на ДВС «в ближайшие годы» заявил глава Audi Маркус Дюсман.

Кирилл Сарханянц