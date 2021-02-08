Парк электромобилей в России превысил 10 тыс. штук

На 1 января 2021 года автопарк электромобилей в России насчитывает 10,8 тыс. шт., сообщает агентство «Автостат».

Большая часть электромобилей приходится на хэтчбек Nissan Leaf, который занимает 83% российского парка, причем 97% этих машин — с правым рулем и более 60% зарегистрировано на Дальнем Востоке и в Сибири.

В тройку самых популярных в России электромобилей также входят различные модели Tesla (6%) и хэтчбек Mitsubishi i-MiEV (4%), а остальные марки и модели имеют менее 1% от всего числа электромобилей в стране.

Напомним, в 2020 году продажи новых электромобилей в России выросли почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом на 1 января прошлого года автопарк электромобилей в России насчитывал 6,3 тыс. шт.