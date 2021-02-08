В Ярославской области от коронавируса скончались три женщины и 179 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошло три смерти от коронавируса. Скончались женщины 1950, 1953 и 1962 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 162 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 8 февраля, в регионе официально подтверждено 29573 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 27806 человек выздоровели. 333 пациента скончались. В больницы госпитализирован 1259 человек, из них 705 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 554 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14895 человек. На втором месте Рыбинск — 3571 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1634 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 150 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2802 теста на COVID-19. На карантине находятся 7778 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов