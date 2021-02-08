В Удмуртии могут снять ряд антиковидных ограничений

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил премьеру региона Ярославу Семенову рассмотреть возможность снять некоторые ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на аппаратном совещании властей республики.

«Я вас прошу в течение сегодняшнего-завтрашнего дней обсудить с коллегами и представить предложения по смягчению ограничений, снятию некоторых ограничений. Не буду сейчас озвучивать, есть разные предложения, но действительно мы должны адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию, она вполне прогнозируемая, она стабильная»,— отметил господин Бречалов.

Отметим, что за прошедшую неделю в Удмуртии выявили 659 новых случаев заражения COVID-19 это почти на 40% меньше, чем неделей ранее. При этом 904 пациентов вылечились от коронавируса.