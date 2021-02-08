В Пензе у собственников изымут недвижимость для строительства дороги

Мэр Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества в районе строящегося цирка в целях строительства дороги. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Дорогу построят в квартале, ограниченном улицами Пушкина — Плеханова — Бакунина — Гладкова. В соответствии с постановлением будут изъяты два земельных участка на улице Гладкова, 12 и 14, два жилых дома (247 кв. м и 112 кв. м) на улице Гладкова, 14 и Плеханова, 9, а также гараж и нежилое хозяйственное строение.

Мария Шахрай