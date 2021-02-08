Бывший депутат горсовета Анапы отправится в колонию-поселение на два года

В Краснодаре вступил в силу приговор экс-депутату совета муниципального образования город Анапа, который признан виновным в незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба краевого суда. Противоправная деятельность экс-депутата была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фамилия осужденного в сообщении краевого суда не называется, по данным сайта суда, апелляционной инстанцией была рассмотрена жалоба Игоря Илько, ранее осужденного Анапским городским судом. По данным суда, в период с 2013 по 2016 годы господин Илько возвел многоэтажный дом на земельном участке, принадлежащем его матери. При этом объект не имел разрешения на строительство, а сам застройщик не был зарегистрирован в качестве предпринимателя. Суд уставил, что экс-депутат получил от продажи квартир незаконный доход в сумме 40 млн руб. В отношении осужденного действует мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар