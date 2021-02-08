В ярославских школах из-за сильных морозов введено свободное посещение

В школах Ярославля в связи с сильными морозами введен режим свободного посещения, сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля. Решение о посещении учебного учреждения в этот период родители ярославских школьников могут принять самостоятельно.

Для отмены посещения учебного заведения определены следующие температурные нормы: учащимися 1-4 классов – при температуре -23°С и ниже; учащимися 5-9 классов – при температуре -26°С и ниже; учащимися 10-11 классов – при температуре -30°С и ниже.

«Об отмене посещения вашим ребенком школы вы должны проинформировать классного руководителя или администрацию школы по телефону, а затем – в письменной форме. Справка от врача в этом случае не требуется»,— уточнили в департаменте, отметив, что для пришедших учеников, учебные занятия будут организованы.

В департаменте образования Ярославской области “Ъ-Ярославль” сообщили, что режим свободного посещения из-за морозов действует на территории всего региона.

«Родители в период сильных морозов могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, и сообщить об этом классному руководителю или администрации школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине»,— пояснили в департаменте.

Дарья Сабаева