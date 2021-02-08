Валерия и Пригожин переболели COVID-19

Певица Валерия и ее муж музыкальный продюсер Иосиф Пригожин перенесли коронавирус. Это произошло, когда они находились в Дубае.

«В разгар очередной волны пандемии уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, да к тому же это место позволяло нам еще и работать. Но, как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19»,— сообщил господин Пригожин в Instagram.

По словам Иосифа Пригожина, Валерия перенесла болезнь легко, а ему потребовалась госпитализация. «Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил»,— написал господин Пригожин. Продюсер также заявил, что жалеет, что не сделал прививку от коронавируса до болезни.

В России на утро 8 февраля зарегистрировано 3 983 197 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 15 916 заболевших. Умерли за время пандемии 77 068 человек, выздоровел 3 472 091.