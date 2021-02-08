В Краснодаре женщина – судебный пристав обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении женщины, ранее работавшей судебный приставом-исполнителем окружного отдела УФССП в Краснодаре, сообщают краевая прокуратура и СУ СКР. Экс-сотрудницу ФССП обвиняют в злоупотреблении полномочиями, подлоге и получении взяток.

Фамилия фигурантки дела не разглашается, по данным “Ъ-Юг”, речь идет о Ларисе Бойченко, бывшем судебном приставе-исполнителе отдела судебных приставов по Карасунскому округу города Краснодара. По данным следствия, в 2019 году судебный пристав окончила исполнительное производство о взыскании долга в пользу индивидуального предпринимателя якобы в связи с погашением задолженности, хотя на самом деле долг погашен не был. Кроме того, пристав необоснованно сняла аресты с имущества двоих должников. За свои незаконные действия женщина получила от должников взятки на общую сумму 55 тыс. руб. В отношении бывшей сотрудницы ФССП избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Анна Перова, Краснодар