Полицейские изъяли 200 кустов конопли из нарколаборатории в Можге

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии и отдела по контролю за оборотом наркотиков МО «Можгинский» ликвидировали в Можге подпольную нарколабораторию. По подозрению в ее организации задержан 30-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике. За данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что в октябре 2020 года мужчина арендовал помещение, где незаконно выращивал коноплю с целью дальнейшего сбыта. Полицейские изъяли с места порядка 200 кустов конопли и 150 гр. марихуаны, расфасованной по пакетам. Также были изъяты лампы, вентиляторы, весы и иное оборудование.