Работающие в Екатеринбурге пенсионеры рассчитывают на зарплату от 45 тыс. рублей

В Екатеринбурге работающие пенсионеры-женщины рассчитывают на заработную плату 45 тыс. руб., мужчины — 55 тыс. руб., подсчитал сервис Superjob. При этом средняя ожидаемая зарплата среди женщин всех возрастов в городе составляет 38 тыс. руб., среди мужчин — 58 тыс. руб.

Специалисты сервиса проанализировали 32 тыс. резюме пенсионеров, размещенных за последние два месяца. Так, среди соискателей работы в Екатеринбурге женщины-пенсионеры составляют 5%, мужчины — 3%. Из них ищут работу по специальности 73 и 84% человек соответственно.

По данным сервиса, самой желанной вакансией для соискателей пенсионного возраста является позиция руководителя. Помимо этого чаще всего женщины-пенсионеры ищут позиции бухгалтера и администратора, мужчины — инженера и водителя.

В России 27% человек продолжают работать на пенсии, говорится в исследовании сервиса. Это около 5% от общего числа соискателей в стране. Чаще всего они претендуют на должности руководителей и квалифицированных специалистов.

Михаил Мананников