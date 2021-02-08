УБРиР получил долгосрочный кредит на 5 млн евро от немецкого Commerzbank Средства привлечены для клиента уральского банка

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписал с немецким банком Commerzbank кредитное соглашение на сумму около 5 млн евро, говорится в сообщении пресс-службы УБРиР. Срок соглашения превышает пять лет. «Кредит застрахован шведским экспортным кредитным агентством Exportkreditnmnden (EKN). Привлеченные средства пойдут на финансирование клиента банка, приобретающего оборудование одной из крупнейших скандинавских технологических компаний Outotec»,— говорится в сообщении. Участники уральского банковского рынка полагают, что речь идет об РМК, аффилированной с УБРиР.

«Соглашение с Commerzbank подтверждает, что крупнейшие международные финансовые институты проявляют заинтересованность в продолжении сотрудничества с российскими банками. В течение нескольких лет долгосрочное торговое финансирование мало доступно частным банкам из России»,— отметил президент УБРиР Антон Соловьев.

Commerzbank — банковский концерн Германии. Штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне. Основан в 1870 году. По объему активов входит в пятерку крупнейших банков Германии. В России имеет Коммерцбанк (Евразия).

Николай Яблонский