08 февраля, понедельник
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Коронавирус выявили более чем у 88 тысяч нижегородцев с начала пандемии

За последние сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у 465 жителей Нижегородской области. Таким образом, к 8 февраля общее число случаев заражения превысило 88,1 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

Всего с начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели более 80 тыс. жителей региона, скончались 2,22 тыс. граждан. Сейчас лечение получают 5,75 тыс. пациентов.

В России число случаев заражения превысило 3,98 млн. Выздоровели 3,47 млн пациентов, скончались 77 тыс. граждан.

Анастасия Еремина


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