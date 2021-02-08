Власти Салехарда полностью реконструируют городской рынок «Дары Ямала»

Администрация Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) проведет масштабную реконструкцию городского рынка «Дары Ямала». Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Алексей Титовский.

По его словам, за основу концепции буде взята бизнес-модель Даниловского рынка в Москве. «Накануне встретились с руководством Даниловского рынка. Посмотрели, как выстроена работа, и договорились о сотрудничестве в разработке концепции. В ближайшее время в Салехард приедут представители компании, чтобы познакомиться с объемом работ и оценить их масштаб»,— подчеркнул господин Титовский.

Он отметил, что главная цель реконструкции — повысить привлекательность рынка для покупателей, улучшить сервис, а также расширить ассортимент продукции, в частности, региональных проивзодителей. «"Дары Ямала" – одна из достопримечательностей нашего города и настоящая визитная карточка, а потому должен соответствовать всем современным тенденциям»,— добавил Алексей Титовский.