ГК «Ростов-Дон» проиграл словенскому «Криму Меркатору» в гостевом матче

В субботу, 6 февраля, гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение в гостевом матче со словенской командой «Крим Меркатор» со счетом 27:28. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет игры открыла ростовская команда, но вскоре соперник сравнял счет и вышел вперед. В первой половине встречи «Крим Меркатор» смогла реализовать 78% бросков, а «Ростов-Дон» — 65%. Первый тайм закончился со счетом 17:15 в пользу словенской команды.

На 37-й минуте матча счет сравнялся — 19:19, после чего «Ростов-Дон» смог взять преимущество и удерживал его до 54-й минуты. За несколько минут до конца встречи «Крим Меркатор» смог сравнять счет. В конце матча словенская команда успешно реализовала гол. «Ростов-Дон» уступил «Криму» в гостях со счетом 28:27.

Следующий матч ростовчанки сыграют с норвежской командой «Вайперс» в венгерском городе Эрд 10 февраля.

Наталья Шинкарева