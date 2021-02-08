На Ямале зарегистрировали 65 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще один человек скончался.

По данным центра, ЯНАО относиться к регионам с наименьшим темпом суточного прироста заболеваемости — 0,2%. С начала пандемии в округе выявлено 36 111 случаев COVID-19. Более 33 тыс. пациентов выздоровели, 388 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 916 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 983 197 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 77 068 человек скончались.

Михаил Мананников