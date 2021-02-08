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В Тюменской области выявили 128 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Тюменской области подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 8 февраля, с начала пандемии в регионе был зафиксирован 29 301 случай инфицирования COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 258 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 916 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 983 197 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 77 068 человек скончались.

Михаил Мананников


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