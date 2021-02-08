Бывшим акционерам Волго-Камского банка не удалось отменить взыскание убытков на 2,2 млрд рублей

Судья Верховного суда России Сергей Мануйлов отказался передавать в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ жалобы экс-акционеров Волго-Камского банка Алены Медведевой и Сергея Бирюкова. Ранее они пытались оспорить взыскание с них и экс-руководства банка солидарно убытков в общем размере более 2,2 млрд руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

В феврале минувшего года арбитражный суд Самарской области взыскал с акционеров и бывших руководителей Волго-Камского банка более 2 млрд руб. в качестве ответственности за долги финансовой организации. С соответствующим заявлением Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд в 2016 году. За время рассмотрения иска АСВ один из топ-менеджеров ВКБ — Олег Назаров — лишился свободы, второй — Владимир Чекмарев — был признан банкротом.

Ранее, в ноябре 2013 года, ЦБ РФ лишил ВКБ лицензии на осуществление банковской деятельности. Через месяц суд признал организацию банкротом и открыл конкурное производство. Сумма требований кредиторов составила 5,8 млрд руб.

Экс-топ-менеджеры и акционеры банка пытались оспорить решение суда о взыскании с них убытков в разных инстанциях, но безрезультатно. Верховный суд также оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

Георгий Портнов