На вакцинацию – с помощью мобильного приложения «Мой ММК»

На Магнитогорском металлургическом комбинате реализовано уникальное организационное решение – работники Группы ПАО «ММК» могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, используя специально разработанную программу для мобильного приложения «Мой ММК».



Программа позволяет с помощью мобильного приложения легко и быстро сделать заявку на вакцинацию – дать согласие, записаться на проведение комплексного анализа готовности к процедуре, предшествующего введению компонентов вакцины, и сформировать заявку. Работник выбирает удобное для себя место, дату и время для сдачи анализа и отправляет электронную заявку со своего мобильного устройства. Прием анализов организован в 17 здравпунктах, расположенных на территории ММК. По результатам комплексного анализа работник получает СМС-уведомление с приглашением на вакцинацию и номером в электронной очереди. Место, дату и время для введения первого компонента вакцины работник также выбирает самостоятельно с помощью мобильного приложения и специальной программы «Вакцинация».

Таким образом, используя эту не имеющую аналогов программу работник может заранее запланировать место и время прохождения необходимых процедур и пройти вакцинацию без звонков и «живых» очередей. Программа также позволяет повысить эффективность планирования работы здравпунктов и поликлиник, задействованных в проведении процедур по комплексному анализу и вакцинации работников Группы ММК.

Программа «Вакцинация» для мобильного приложения «Мой ММК» – продукт совместной разработки ООО «ММК-Информсервис», Управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ММК» и АНО «Центральная медико-санитарная часть».

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»