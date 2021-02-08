Новые люди соберут в регионах идеи для программы партии

Политическая партия «Новые люди» с 12 февраля запустит первый федеральный проект «Марафон идей». Об этом сообщил председатель партии Алексей Нечаев во время своего визита в Казань. Именно с этого города партия решила начать подготовку к выборам в Госдуму. Проект направлен на привлечение граждан к созданию партийной программы путём коллективного «брейншторма». Самые яркие из предложенных идей не только попадут в программу партии, но и смогут побороться за главный денежный приз: в каждом регионе авторы лучших инициатив получат 300 тыс. рублей на их реализацию.



«Пусть люди, которые отвечают за свои семьи и рабочие места, сами построят жизнь в своей стране. Мы запускаем проект «Марафон идей» по всей России. Нам важно мнение людей. Расскажите, как улучшить жизнь в вашем городе или регионе. Лучшие идеи войдут в партийную программу», - заявил господин Нечаев во время пресс-подхода в штабе партии.

Любой желающий может принять участие в проекте с 12 февраля по 15 марта, записав видео или опубликовав пост в социальных сетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди. Другой вариант – заполнить заявку на сайте. По окончанию сбора заявок в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета Новых людей, а также известные блогеры. Каждый участник проекта получит вознаграждение.

Алексей Нечаев подчеркнул, что Татарстан является важным регионом с большим потенциалом для «Новых людей». «Сторонников партии в этом регионе становится все больше, хотя штаб появился в столице только в ноябре. Здесь живут уникальные люди, которые стремятся к развитию страны и региона. Именно поэтому мы начинаем подготовку к выборам в Госдуму отсюда», - отметил он. Председатель партии выразил уверенность в том, что «эра профессиональных политиков, выражающих свои идеи птичьим языком, заканчивается».

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Осенью 2020 года Новые люди прошли в заксобрания четырех регионов – Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. Также на выборах в городскую думу Томска партия «Новые люди» набрала более 15% голосов.

В Казани штаб партии работает с ноября 2020 года. Для участия в выборах в Госдуму партия «Новые люди» планирует выдвинуть и список, и около 200 кандидатов-одномандатников.

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