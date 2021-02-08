Нижегородский рынок подержанных автомобилей сократился на 1,2%

Объем нижегородского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 115,3 тыс. единиц по итогам 2020 года, подсчитали в агентстве «Автостат». Это на 1,2% ниже по сравнению с уровнем предыдущего года.

Объем российского рынка легковых подержанных автомобилей вырос за год на 1,7% до 5,5 млн единиц. Нижегородская область занимает 13 место по объему рынка среди регионов РФ с долей 2,1%.

Лидерами по объему рынка автомобилей с пробегом являются Московская область (287,9 тыс. шт, доля 5,2%), Москва (270 тыс. шт, 4,9%) и Краснодарский край (254,5 тыс. шт, 4,6%).

Анастасия Еремина