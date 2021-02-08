За сутки COVID-19 заболел еще 301 свердловчанин, 12 человек умерли

За минувшие сутки на территории Свердловской области был зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает источник “Ъ-Урал”. Кроме того, от инфекции скончались еще 12 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в регионе было выявлено 72 754 случая заболевания COVID-19. Более 65 тыс. пациентов выздоровели. От болезни умерли 2 144 человека.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом региональные власти постепенно снимают карантинные ограничения.