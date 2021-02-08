НТО к одному

Депутаты от «Единой России» в краевом парламенте подготовили законопроект, регулирующий размещение НТО во дворах. Фракция предлагает разрешить размещать такие объекты на придомовой территории при наличии обязательных элементов благоустройства – детских и спортивных площадок, скамеек и мусорных баков. Представители бизнеса концепцию одобрили, но поделились опасениями, касающимися реализации законопроекта муниципальными властями.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фракция «Единая Россия» обсудила поправки к краевому закону «Об административных правонарушениях», регулирующие размещение нестационарных торговых объектов (НТО) во дворах.

Как рассказал депутат Сергей Ветошкин, закон устанавливает понятие «дворовая территория». Данное пространство делится на две части: основную и вспомогательную. Первая предназначена для размещения обязательных объектов благоустройства (детские и спортивные площадки, места для отдыха, тротуары, внутренние проезды, места для накопления отходов), а вторая – для дополнительных, в том числе НТО. При этом план вспомогательной части двора и места для размещения НТО должны быть обозначены в паспорте благоустройства территории. Оформление этих документов предлагается передать муниципалитетам. Порядок размещения торговых объектов также будет регулироваться муниципалитетами.

За нарушения при установке НТО предлагается установить штрафы: 1–2 тыс. руб. для граждан, от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

По словам Сергея Ветошкина, в случае принятия законопроекта законодательным собранием он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов рекомендовал рассмотреть проект фракции в первом чтении. «В настоящее время назрела необходимость в принятии закона, который бы регулировал отношения в этой сфере, потому что нормативно-правовая база, выстраивавшаяся при Максиме Решетникове, была разрушена решениями судов. Существующий правовой вакуум нуждается в корректировке, чтобы предприниматели четко понимали, по каким правилам вести бизнес», – заявил господин Новоселов.

«Законодательство, отмененное судом, в принципе было неплохим, при правильной реализации. Если бы силовым методом киоски не сносили, то люди бы в суды не пошли. Сейчас мы заходим в эту реку еще раз», – согласился руководитель фракции Юрий Борисовец. При этом он отметил, что успешная и бесконфликтная реализация законопроекта зависит от краевой исполнительной власти и руководства муниципалитетов.

«Если исполнительная власть и муниципалитеты не будут творчески подходить к процессу, то мы получим еще один негативный сценарий», – предупредил депутат.

Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев поддержал концепцию проекта. «Но в режиме дальнейшей работы над проектом, возможно, между чтениями необходимо более точно сформулировать понятие дворовой территории», – отметил господин Агеев. Он добавил, что считает предложенные размеры штрафов недостаточными. «Полагаю, что штраф от одной до двух тысяч рублей для физлиц будет являться более чем приемлемой платой за продолжающиеся нарушения», – заявил замглавы Перми.

Виктор Агеев уточнил также, что 80% НТО расположены не во дворах многоквартирных домов, а на частной территории. И проблему регулирования размещения этих объектов закон не затрагивает.

Представители бизнеса поддержали концепцию законопроекта «Единой России», но поделились опасениями, связанными с его реализацией на муниципальном уровне. «Хорошо, что появилось понятие придомовой территории. Но оно прописано очень широкими мазками. Ничего не прописано про инженерную инфраструктуру: теплотрассы, водопроводы, кабели. Непонятно, кто и как будет согласовывать и утверждать паспорта территорий. Какова процедура внесения изменений в такие документы? Не получится ли так, что при утверждении паспорта на инженерном объекте окажется киоск или горка для детей? На мой взгляд, надо все это четко прописать», – поделился президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

«Механизм для паспорта благоустройства дворовой территории не прописан и непонятен. Нет четкого понимания, что такое паспорт благоустройства, что он в себя включает и как формируется. Хочется, чтобы новый закон был прописан четко, чтобы его нельзя было трактовать двояко», – согласилась председатель региональной организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса Екатерина Безгодова. Она предложила также на год отсрочить вступление закона в силу, чтобы муниципалитеты успели внести соответствующие изменения в свои нормативные акты.

Юрий Борисовец в ответ заявил, что у краевого парламента нет полномочий, чтобы прописать порядок формирования паспортов дворовых территорий. «Мы можем только задать рамку. А что с ней делать – процесс творческий», – отметил депутат.

«Вообще-то фракция «Единая Россия» в предвыборный год занимается неблагодарным делом. Мы понимаем, что этот законопроект может кого-то ущемлять, и нам это невыгодно. Но если мы этого не сделаем, то киоски можно будет ставить где угодно», – добавил Юрий Борисовец.

Сергей Ветошкин заметил, что не для всех муниципалитетов целесообразно менять муниципальные правила благоустройства в части регулирования НТО. «Мы должны понимать, что некоторым муниципалитетам нет необходимости регулировать эти вопросы. Допустим, в селе Сива в моем избирательном округе наберется от силы десять НТО, и никого они не напрягают. Но в Перми, в миллионном городе, пункты, регламентирующие размещение НТО, должны быть прописаны в правилах благоустройства», – подчеркнул депутат.

Екатерина Безгодова возразила, что правила должны быть четкими, понятными и одинаковыми для всех предпринимателей. «Но вы говорите, если орган местного самоуправления ничего не разработает, то и штрафов не будет», – удивилась председатель профсоюза.

Замглавы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин считает, что законопроект можно принять в первом чтении и доработать поправками ко второму чтению. Он также обозначил проблему регулирования размещения НТО на частных территориях. «Возможно, эту тему стоит затронуть во время доработки закона ко второму чтению. Попытаться посмотреть, как можно регулировать, если это возможно, учитывая, что на федеральном уровне это никак не регулируется», – предложил господин Смертин. «Спасибо, что фракция взялась за эту тему. Готовы помогать, чтобы ко второму чтению закон получился максимально удобным для применения», – резюмировал замглавы администрации губернатора.

Юрий Борисовец также предложил принять проект в первом чтении. «Понятно, что любой законопроект кого-либо ограничивает. Но мы будем стремиться сделать оптимальный проект для сложившейся ситуации», – заявил руководитель фракции.