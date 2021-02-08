Экс-директор астраханской фирмы оштрафован за неправомерные действия при банкротстве

Наримановский районный суд Астраханской области вынес обвинительный приговор в отношении астраханца, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»), и назначил ему штраф. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По версии следствия, директор коммерческой фирмы, специализирующейся на торговле моторным топливом, зная, что у организации имеется просроченная кредиторская задолженность в размере более 31 млн руб., которую фирма не в состоянии погасить перед всеми кредиторами, незаконно удовлетворил требования одних в ущерб другим.

Так, в феврале 2019 года фигурант в счет долга якобы передал индивидуальному предпринимателю два грузовика стоимостью почти 10 млн руб. Кроме того, предположительно, он перечислил на счет другого предприятия 10 млн руб. в качестве оплаты по договору поставки нефтепродуктов. Транспорт и деньги принадлежали организации. При этом остались неоплаченные долги перед четырьмя компаниями, банками и налоговой службой, отметили в управлении.

Суд назначил астраханцу наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Мария Шахрай