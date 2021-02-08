В Рыбинске объявили конкурс на создание логотипа к 950-летия города

В городе Рыбинске Ярославской области объявлен конкурс на разработку логотипа к празднованию в 2021 году 950-летия со дня основания города, сообщил глава Рыбинска Денис Добряков в видеообращении на своей странице в соцсети. Он отметил, что решение о проведении конкурса принято на городском совете по культуре.

По словам господина Добрякова, утвержденный логотип будет использоваться на всех праздничных площадках Рыбинска, а также будет размещен на афишах, плакатах и на сувенирной продукции. Победитель конкурса получит награду. Глава города уточнил, что в ближайшее время подробные условия конкурса будут опубликованы на сайте городской администрации.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по решению депутатов муниципального совета, празднование 950-летия Рыбинска назначено на 7 августа 2021 года. Основан Рыбинск в 1071 году. Эта дата определена по первому упоминанию города в летописях, а также по данным археологических раскопок и утверждена заключением Российской академии наук в 2019 году. Ранее считалось, что Рыбинск основан в 1777 году по указу императрицы Екатерины II.

Антон Антонов