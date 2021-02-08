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Адвокат Рафик Дусалиев включен в состав регионального СПЧ

Уфимский адвокат и глава регионального отделения партии «Парнас» Рафик Дусалиев включен в состав Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ), следует из указа главы региона.

Господин Дусалиев займет в составе Совета место адвоката Алексея Зеликмана, скончавшегося осенью прошлого года из-за осложнений после коронавируса. Как рассказал "Ъ-Уфа" председатель СПЧ Владимир Барабаш, Рафик Дусалиев войдет в состав комиссии по гражданским правам и гражданской активности, так как в этой комиссии работал Алексей Зеликман, однако «дальше он волен сам определиться, где хочет работать».

Анна Соколова


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