«Отречение от Алексея Навального — пропуск на федеральные выборы»

Григорий Явлинский раскритиковал Алексея Навального. Этим основатель партии «Яблоко» вызвал гнев оппозиционной общественности. Явлинский, в частности, заявил, что приход Навального к власти чреват разными опасностями, потому что тот грешит популизмом и национализмом. Тем не менее, по словам лидера «Яблока», он осуждает то, что оппозиционера посадили в тюрьму, и требует расследовать факт его предполагаемого отравления. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что без «отречения» от Навального нельзя получить допуск на думские выборы.

Григорий Явлинский написал статью под названием «Без путинизма и популизма», в которой среди прочего подверг критике Алексея Навального. Упрекнул его, собственно, в популизме и еще национализме. По мнению основателя «Яблока», антикоррупционные расследования сеют примитивную социальную рознь, а самого лидера не волнуют судьбы тех, кто выходит за него на протесты. Вывод: приход к власти подобных людей опасен. В целом характер статьи можно назвать оппозиционным, хотя там есть не только критика Навального, но и осуждение политики Запада.

Все это вызвало шквал возмущения прогрессивного оппозиционного сообщества. На голову Григория Алексеевича посыпался град разного рода проклятий. Его подвергли полнейшей обструкции. Честно говоря, даже хочется как-то защитить демократа-ветерана, хотя бы потому, что у каждого есть право на собственное мнение, пусть оно кому-то и не нравится. Если, конечно, Григорий Алексеевич действительно так думает. Впрочем, речь не об этом. Явлинского можно понять еще и потому, что отречение от Навального — это в первую очередь пропуск на федеральные выборы, это главное условие.

Сторонникам Алексея Анатольевича в политику путь закрыт.

Об этом говорится официально, по крайней мере, наверху хотели бы, чтобы так было. Мы знаем, что ранее от Навального отреклась вся так называемая системная оппозиция. И вот пришел черед Явлинского, при том, что у «Яблока» есть выборные перспективы. Поскольку, несмотря ни на что, это единственная уцелевшая демократическая партия, пусть левая, и амбиции ее лидеров могут многих раздражать. Нужно идти на компромиссы — ничего не поделаешь.

И вот главный соратник Навального Леонид Волков заявил, что «Яблоко» может быть поддержано так называемым «Умным голосованием», равно как и другие партии. Поддержку получит тот, кто проведет наиболее эффективную кампанию как оппонент власти. Вот такой вот парадокс. Любишь ты коммунистов или Явлинского — неважно, есть только две силы — условно «Единая Россия» и все, кто хоть как-то способен быть против нее. Это, конечно, не может радовать. В стране нет никакой реальной политики и, соответственно, конкуренции программ, лидеров, чтобы можно было действительно голосовать сердцем. А сейчас получается и Путина нельзя критиковать, и Навального тоже. И неважно, что сказал Явлинский, он все равно может получить поддержку как оппозиционер, вне зависимости от его позиции и характера. Если ты чем-то недоволен и хочешь добиться хоть какого-то результата, то должен действовать системно.

Между тем сегодня кажется, что в этой связи самые высокие шансы в первую очередь у коммунистов и Зюганова. Их точно до выборов допустят, и у них есть развитая инфраструктура, и за них голосуют недовольные из глубинного народа. Геннадий Андреевич это понимает и поэтому успел объявить свою партию самым правильным протестом и готов принимать сторонников из других лагерей. Но об этом знают и так называемые кремлевские политтехнологи. Как бы то ни было, мы скоро увидим новую череду отречений — не только от Навального, но и от его «Умного голосования», что, в свою очередь, также ни к чему не обязывает. Вот такая вот интересная у нас выборная кампания.