Причиной пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге могло стать замыкание в электрощитовой

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга установила предварительную причину пожара в 23-этажном офисном здании на улице Белинского, 83. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наиболее вероятной причиной является короткое замыкание в электрощитовой. Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня в 07:08 утра. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на момент прибытия пожарных в здании горела проводка в электрощитовых с 1-го по 11-й этажи. Из 23-этажного здания было эвакуировано 24 человека. В результате пожара двое человек получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

«Тушение пожара осложнялось закрытыми на замок электрощитовыми, высокой температурой на верхних этажах и плотным задымлением в здании. Для координации действий был развернут штаб пожаротушения. Горение удалось ликвидировать спустя три часа — в 10:13. В тушении пожара задействованы 75 человек личного состава, 24 единицы пожарно-спасательной техники, 20 звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара на площади 100 погонных метров сгорели кабеля в электрощитовых с 1-го по 16-й этажи»,— сообщили в пресс-службе МЧС.