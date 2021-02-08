Безработные ямальцы смогут получить 150 тысяч рублей на открытие собственного дела

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили материальную помощь для безработных жителей, которые хотят открыть собственное дело. Как сообщает пресс-служба главы региона, с начала 2021 года размер единовременной финансовой помощи будет увеличен на 58,3 тыс. руб. и составит 150 тыс. руб.

Для получения материальной помощи житель Ямала должен быть официально признан безработным, подать соответствующее заявление, а также подготовить бизнес-план и защитить его.

«В 2020 году при содействии ямальской службы занятости населения 164 человека открыли собственное дело. Такая мера поддержки расширяет возможности занятости безработных и способствует развитию сфер услуг и торговли на Ямале, особенно в сельской местности»,— отметили в пресс-службе губернатора. Там подчеркнули, что безработным гражданам, открывшим собственное дело, выплачивается финансовая помощь на организацию рабочего места и трудоустройство. Размер выплаты также составляет 150 тыс. руб.

«Желающим открыть собственное дело предоставляются консультации, рекомендации, методические пособия по основам предпринимательской деятельности и бизнес-планированию, оказывается помощь в составлении бизнес-планов. При необходимости служба занятости населения организовывает обучение навыкам предпринимательской деятельности»,— добавил заведующий сектором развития рынка труда департамента занятости населения ЯНАО Илья Гурский.