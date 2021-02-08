Пенсионеры в Казани не готовы работать за меньшие суммы

В Казани 4% женщин-пенсионеров и 3% мужчин-пенсионеров ищут работу через интернет. Как говорится в исследовании SuperJob, из них 62% и 81%, соответственно, хотят работать по специальности.

Женщины, в частности, в основном, подыскивают работу бухгалтера, продавца и медицинской сестры в среднем за 45 тыс. руб., что соответствует рынку. Мужчины же готовы работать, главным образом, руководителями, инженерами и квалифицированными рабочими и лишь при условии, что им будут платить больше обычных ожиданий на рынке труда – 60 тыс. руб.

В целом в РФ 27% россиян собираются продолжать трудовую деятельность на пенсии. Экономически активных пенсионеров, которые ищут работу через интернет, около 5% от общего числа соискателей, отмечается в исследовании. В нем участвовали 32 тыс. резюме соискателей пенсионного возраста, размещенных на сайте в течение двух последних месяцев.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"