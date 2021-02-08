Почти 6 млн рублей похитили у 16 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В прошедшие выходные 16 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их банковских счетов. Общая сумма ущерба составила 5,75 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Среди потерпевших жители Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги, Кезского и Дебесского районов. Их возраст — от 21 до 69 лет. Деньги у граждан похищали под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных. Также зарегистрированы хищения под предлогом покупки и продажи товаров через интернет. По ряду указанных фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.

Так, у 58-летней жительницы Кезского района похитили 2,85 млн руб. Она получила в социальной сети сообщение от знакомой о акции, проводимой банком. Установлено, что страницу ее знакомой взломал злоумышленник, который убедил потерпевшую перевести деньги на различные счета.