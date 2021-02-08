В январе в торговых центрах Челябинска начал восстанавливаться Shopping Index

В Челябинске по итогам января 2021 года Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) снизился на 26,4% по сравнению с январем прошлого года. При этом по сравнению с декабрем 2020 года динамика снижения замедлилась, тогда показатель был меньше чем годом ранее на 33,5%, сообщает пресс-служба Watcom Group.

«Ситуация начинает восстанавливаться, учитывая традиционное снижение в январе. Происходит постепенное возвращение к прежнему ритму жизни из-за смягчения мер, связанных с карантином и массовой вакцинацией»,– комментируют в компании Watcom. В январе по сравнению с декабрем Shopping Index в торговых центрах Челябинска снизился на 6,4%.