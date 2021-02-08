В Ростове преподавателей вуза заподозрили во взяточничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении профессора и ассистента кафедры одного из ростовских вузов. Правоохранители подозревают профессора в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а ассистента - в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в марте 2017 года профессор кафедры, будучи членом экзаменационной комиссии, через ассистента-посредника получила взятку в 35 тыс. руб. от студента третьего курса за принятие зачета. Следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Наталья Шинкарева