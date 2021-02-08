Минздрав Башкирии заплатит за 16 рентгенодиагностических комплексов до 180,76 млн рублей

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан» на аукционе 18 февраля отберет поставщика 16 рентгенодиагностических комплексов на два рабочих места для больниц республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта —180,76 млн руб., он будет оплачен из средств бюджета региона. Средняя стоимость одного комплекса — 11,3 млн руб.

Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Согласно документации закупки, комплексы должны быть поставлены в 15 районных больниц Башкирии, в одну из них — Дюртюлинскую ЦРБ — два комплекса. Оборудование должно быть оснащено, в том числе, устройством для линейной томографии, системой компьютерной радиографии, рабочей станцией врача и лаборанта.

Майя Иванова