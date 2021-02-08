Во Фрунзенском районе Петербурга, на территории оборонительного рубежа «Ижора», могут построить храм. Напротив предполагаемого места строительства уже есть религиозный объект — часовня Дмитрия Солунского. Кроме того, установлен строительный забор для возведения церкви.

Проект очередного храма вынесен на общественное обсуждение комитетом по градостроительству и архитектуре. Назначение участка, ограниченного улицами Димитрова, Бухарестской, Софийской и Южным шоссе, предлагается изменить на «осуществление религиозных обрядов».

Добавим, что на территории рубежа располагается ДОТ и фортификационные сооружения, восстановленные и воссозданные инициативной группой жителей. Огневая точка стала музеем, проводятся экскурсии. Местные жители выступают против строительства очередного религиозного объекта.

В 2019 году территория бывших «антенных полей» была передана Росимуществом Петербургу. В соответствии с концепцией развития общественного пространства, данный участок был определен как «территория выходного дня». В комитете имущественных отношений Смольного заявляли, что на территории бывших «антенных полей» во Фрунзенском районе Петербурга, могут быть закреплены за Музеем обороны и блокады Ленинграда.