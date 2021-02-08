Страховой компании «ВСК» грозит штраф за спам-рассылку

Пермское УФАС России заподозрило страховую компанию «ВСК» виновной в нарушении закона о рекламе. Как посчитали сотрудники ведомства, общество занималось рассылкой спама.

Основанием для проверки рассылок компании послужила жалоба жителя Перми. Он заявил об СМС-сообщениях, в которых компания рекламировала свои услуги. Однако согласия на получение рекламных сообщений от САО «ВСК» он не давал. «Пермское УФАС России пришло к выводу, что указанная в СМС-сообщении информация является рекламой и направлена на привлечение внимания к продуктам САО „ВСК“. В ходе рассмотрения дела было установлено, что реклама, распространителем которой является указанная страховая компания, рассылалась без соответствующего предварительного согласия гражданина, что является нарушением ч. 1 ст. 18 Федерального закона „О рекламе“»,— пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

Представители компании заявили, что рассылка была ошибочной, произошла из-за технического сбоя. В отношении ВСК возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, предусматривающей штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.