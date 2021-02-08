В Волгограде осудили инспекторов ГИМС из-за смерти одиннадцати человек

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении сотрудников ЦИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Сергея Петрова и Елены Беляковой, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Судом установлено, что в 2017 году инспекторы ГИМС во время проведения техосвидетельствования базы для стоянки маломерных судов «Волжский ветер» скрыли факт многочисленных нарушений и выдали разрешение на ее эксплуатацию. Кроме того, в 2018 году подсудимые якобы без проведения проверок повторно выдали разрешение.

В результате чего, в апреле 2018 года произошло опрокидывание и затопление, вышедшей на воду с территории базы моторной лодки. Жизнь пяти человек, находящихся на борту, удалось спасти. В июне в плавание вышло другое маломерное судно, на борту которого находились 16 человек. Нетрезвый судоводитель допустил столкновение транспорта с теплоходом, из-за чего десять пассажиров плавдачи и сам судоводитель скончались. Еще три пассажира пострадали.

Суд приговорил Сергея Петрова и Елену Белякову к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года и два года соответственно. Отбытие основного наказания подсудимой отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, до 31 января 2028 года, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай