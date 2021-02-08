ХК «Ижсталь» проиграл седьмой матч подряд

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Динамо» из Подмосковья в гостевом матче со счетом 4:1, сообщает пресс-служба команды. Это поражение стало для «сталеваров» седьмым подряд.

«Начали не очень важно, пропустили много контратак, но затем выровняли игру. Попросили ребят играть активнее против защитников соперника, что принесло нам дивиденды. Мы создавали моменты, были выходы 2 в 1, 1 в 0, 3 в 1. Но если не забиваешь ты, то забивают тебе — это закон. С такой результативностью сложно рассчитывать на победу. Будем готовиться к домашней серии.»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что команда из Ижевска занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка за 46 матчей. У «Молот-Прикамье», который находится на 25 строчке, 29 очков после 45 игр.