В Удмуртии вырастет стоимость проезда на пригородных автобусах

Стоимость проезда на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в Удмуртии увеличится с 9 февраля в среднем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Цена билета по-прежнему зависит от дальности поездки. Цену билета и провоза багажа/ручной клади на конкретном маршруте и между конкретными остановками пассажиры могут узнать у кондуктора/водителя. Цены увеличатся в среднем на 20%. В последний раз тарифы для пригородных и междугородных маршрутов в Удмуртии пересматривались в шесть лет назад»,— говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Ижевске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Она составила 25 руб. при оплате наличными, 23 руб. — при безналичной оплате. Цена проездных «Стриж» также выросла на 25%.

С мнениями экспертов о повышении тарифа можно ознакомиться в материале «Общественный транспорт просит денег».