Нефть Brent впервые за год превысила $60

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года. К 8:51 мск апрельский фьючерс Brent стоил $59,98 (+1% за сутки).

Нефть марки WTI с поставками в марте продается на ICE за $57,44 за баррель к 8:51 мск (+1%).

Напомним, $60 за баррель — уровень рентабельности подавляющего большинства сланцевых производителей. По данным Baker Hughes, в январе число буровых в США выросло на 9%, хотя пока и остается вдвое меньшим, чем год назад. Постепенное восстановление добычи в США может заставить страны ОПЕК+ более активно наращивать свое производство, чтобы не утратить долю рынка.

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