Шесть ДТП с пострадавшими произошло в Удмуртии с 5 по 7 февраля

С 5 по 7 февраля 2021 года в Удмуртии зарегистрировали шесть ДТП с семью пострадавшими, в том числе с одним ребенком. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Так, около 12:30 5 февраля 36-летний водитель Land Rover столкнулся с Lada Kalina под управлением 54-летнего мужчины на 53 км догори Ижевск-Ува. Установлено, что водитель иномарки не справился с управлением. В результате ДТП пострадали водитель Lada и его 26-летняя пассажирка.

6 февраля около 12:50 по ул. О. Кошевого в Ижевске cтолкнулись автомобиль скорой помощи под управлением 52-летнего мужчины и Toyota по управлением 55-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на «встречку». В результате аварии пострадали два пассажира Toyota, в том числе 6-летний ребенок, которого перевозили без детского кресла.