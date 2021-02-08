Жильцам взорвавшегося в Ярославле дома разрешили забрать вещи из квартир

В Ярославле жильцам второго подъезда, наиболее пострадавшего от взрыва газа в доме на улице Батова, разрешили доступ в квартиры для того, чтобы забрать свои вещи, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что для безопасности людей, жильцы допускаются в квартиры по графику, после согласования с подрядной организацией, проводившей укрепление конструкций пострадавшего дома.

Первая группа жильцов смогла вынести из квартир свои вещи уже в воскресенье, 7 февраля. По словам первого заместителя главы территориальной администрации Дзержинского района Антона Кириллова, за порядком и безопасностью следят сотрудники полиции, а также спасатели из центра гражданской защиты.

«Перед проходом в дом в присутствии сотрудников полиции и территориальной администрации сверяется личность жильцов, собственники проходят инструктаж по безопасности. Мы заранее оповещаем жильцов о том, когда они смогут забрать свои вещи, поэтому жители предварительно заказывают машину для вывоза мебели и бытовой техники. Берут помощников, не более четырех человек»,— уточнил господин Кириллов.

В пресс-службе рассказали, что для предотвращения скопления людей на лестницах в подъезде одновременно выносят вещи жильцы не более двух квартир. По графику жители второго подъезда будут вывозить свои вещи в течение всего февраля.

В пострадавшем от взрыва доме продолжаются работы по укреплению конструкций для того, чтобы не произошло их самопроизвольного обрушения. Противоаварийные работы будут вестись до конца марта.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли три человека и четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек, большинство из которых было размещено в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут». На данный момент почти все семьи уже переехали из гостиниц в съемные квартиры. Восемь семей из 12 наиболее пострадавших квартир уже купили новое жилье.

Антон Антонов