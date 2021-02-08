На этапе кубка мира по сноуборду под Магнитогорском сборная России завоевала пять медалей

Российская команда завоевала пять медалей на этапе Кубка мира по сноуборду, который прошел в горнолыжном комплексе «Банное» недалеко от Магнитогорска. В последний день соревнований россияне заняли весь пьедестал. Свое первое золото на соревнованиях такого уровня завоевал Степан Наумов из Златоуста.

Южный Урал принимал этап Кубка мира 5-7 февраля. В первый день прошли тренировочные заезды, в последующие два – квалификационные и финальные заезды. Организаторы подчеркнули, что турнир проводился с соблюдением комплекса противоэпидемических мер.