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На этапе кубка мира по сноуборду под Магнитогорском сборная России завоевала пять медалей

Российская команда завоевала пять медалей на этапе Кубка мира по сноуборду, который прошел в горнолыжном комплексе «Банное» недалеко от Магнитогорска. В последний день соревнований россияне заняли весь пьедестал. Свое первое золото на соревнованиях такого уровня завоевал Степан Наумов из Златоуста.

Южный Урал принимал этап Кубка мира 5-7 февраля. В первый день прошли тренировочные заезды, в последующие два – квалификационные и финальные заезды. Организаторы подчеркнули, что турнир проводился с соблюдением комплекса противоэпидемических мер.

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