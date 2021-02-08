В ХМАО за сутки подтвердили 140 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО подтвердили 140 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах, сообщил оперативный штаб округа. Больше всего новых заболевших выявили в Сургуте (40) и Нефтеюганске (13). Общее число заболевших на 8 февраля составило 48 918, из них 46 110 пациентов выздоровели. Состояние 87 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в регионе подтверждены три летальных случая. С начала пандемии от коронавируса скончались 688 человек.

В оперштабе сообщили, что за сутки на COVID-19 обследованы 2 592 человека, за весь период — 1 355 331. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.